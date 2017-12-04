В сети раскрыли секрет, как получить Samsung Galaxy S9 до официального старта продаж

Южнокорейский флагман появится в продаже 16 марта 2018 года. Но знатоки из интернета рассказали, как получить Samsung Galaxy S9 раньше этой даты.

Samsung Galaxy S9 уже доступен для предзаказа. Представители компании рассказали, что первая отправка флагманов состоится 25 февраля. Покупатели, оформившие предзаказ, могут отслеживать свою позицию в очереди на отправку на официальном сайте. Другие эксперты предполагают, что отправка состоится не ранее 2 марта, а третьи и вовсе уверены, что отправка начнётся одновременно в релизом 16 марта.

В сети распространяется небольшой секрет, как ускорить отправку и доставку своего Samsung Galaxy S9 и получить его раньше официального старты продаж. Для этого пользователи из Европы и Азии должны поменять свой IP-адрес на момент заказа и указать любой из регионов США. Решившимся на эту хитрость нужно зайти на специальный форум, где жители Америки предлагают получить смартфон за них, а потом отправить его адресату. За манипуляцию придётся заплатить около 200 долларов, к тому же гарантия честности сделки полностью отсутствует.