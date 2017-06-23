Android P защитит своих владельцев от шпионажа

Разработчики следующей версии Android собираются сделать невозможной слежку через камеры смартфонов. В новой версии, которая обозначена литерой P, будет встроенная защита от приложений-шпионов.

Найденный в проекте Android Open Source код, указывает на то, что операционная система присваивает каждому процессу свой идентификационный номер и следит за его работой. Такой подход сделает невозможным использование камеры телефона в фоновом режиме без разрешения его владельца. Для работы камеры необходимым будет запущенное приложение, отображаемое поверх остальных приложений.

Проблема шпионажа посредством камер мобильных устройств существует давно. Пользователи Android сталкивались с проблемой программ-шпионов, внедренных в приложения, распространяемые на известных площадках. Новый подход к проблеме, как минимум, позволит уменьшить количество вредоносного программного обеспечения.

Новый Android P будет презентован на конференции Google I/O в мае 2018 года.