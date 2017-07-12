Сервис рекламы Google AdSense будет сам выбирать место для размещения контента
Разработчики Google оснастят сервис рекламы AdSense. Теперь он будет сам выбирать место для размещения контента, как сообщает VistaNews.
Сервис AdSense станет пользоваться автоматическим обучением, чтобы читать страницы. Он найдёт и добавит нужные по теме объявления, не превышая их оптимальное количество. Разработчики Google выражают надежду, что так издателям будет гораздо легче работать с контентом, и реклама станет более выгодной.
Кроме того, обновлённый сервис позволит перебарывать фальшивые новости и объявления, которые вводят в заблуждение. Тестировали такую версию AdSense в середины весны 2017, а в настоящее время уже открыли для всех. Согласно информации от аналитиков Google, те, кто участвовал в проверке, смогли поднять свои доходы минимум на 10 процентов.