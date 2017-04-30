Google блокирует один из своих сервисов из-за обвинений в расизме

Google пришлось частично заблокировать работу одного из своих сервисов, чтобы избежать обвинений в расизме. Разработчикам не удалось научить Google Photos отличать людей от животных.

Сервис Google Photos больше не отвечает на запросы со словами «горилла», «шимпанзе» и «макака». Всё началось ещё 3 года назад, когда сервис обозначил фотографию одного чернокожего пользователя как «снимок гориллы». Компания тогда немедленно принесла извинения и обещала усовершенствовать механизм распознавания лиц. Однако решить проблему не удалось, и теперь обозначения некоторых обезьян просто исчезли из лексикона сервиса. Это единственное решение, которые смогли найти разработчики Google Photos.

Сервис обрабатывает миллионы снимков ежедневно и способен показать в поиске большую подборку самых разных животных, в том числе редких видов. Кроме этих трёх видов приматов: гориллы, макаки, шимпанзе. Чтобы избежать новых обвинений в расизме, Google блокирует поиск по этим названиям. Ситуация, когда сервис не может отличить фотографию человека от животного, показывает, что искусственному интеллекту придётся изучить ещё очень многое.