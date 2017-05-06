Компания Archos анонсировала первый в мире Android-скутер

Первый в мире Android-скутер анонсировала французская компания Archos. Новинка сможет поддерживать функцию 3G и приложение Google Maps.

Инновационное транспортное средство, первый скутер, основанные на операционной системе Android, было представлено компанией Archos. Оно получило названиее Citee Connect. Скутер способен преодолеть расстояние в 22 километра, а его скорость составляет до 25 км/ч. Само устройство весит 13 килограмм и может выдержать пассажира весом до 100 килограмм.

Представители компании подчеркивают, что от повреждения Android-скутер защищает алюминий, и кроме того он совершенно не боится осадков. Мощность двигателя скутера составляет 250 Вт.

Citee Connect оснащен почти всеми функциями, которыми обладает современный смартфон. Скутер способен ловить сеть 3G и показывать пользователю дорогу посредством навигатора Google Maps.