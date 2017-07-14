Голосовой помощник Cortana в Android получил новые возможности

Голосовой помощник Cortana стал новым дополнением лаунчера от Microsoft для Android. Пользователи поражены удобством сервиса.

Лаунчер от Microsoft для Android уже 4 месяца, но он постоянно обновляется. Теперь лаунчер работает с голосовым помощником Cortana. Обновление обеспечивает пользователю быстрый доступ к заметкам, напоминаниям, документам из «облачного» сервиса OneDrive, к последним использованным приложениям и быстрым контактам. Но на русском языке Cortana в настоящее время недоступна.

Помимо Cortana, новое обновление позволяет проводить удалённую очистку данных, сохранять виджеты в папке «Документы», закреплять контакты на главном экране и делиться лаунчером через QR-код.