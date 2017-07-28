Основатель Amazon построит часы на 10 000 лет работы

Основатель Amazon Джефф Безос рассказал о своем новом проекте, к которому тот уже приступил. Безос запустил строительство механических часов, которые проработают 10 000 лет и не потребуют человеческого вмешательства.

О строительстве уникальных часов Джефф Безос сообщил в своем Twitter. Свой проект бизнесмен разместит в горах на западе в штате Техас, США. Строительство таких часов. Сообщает Безос, уже началось. Проект заинтересовал пользователей и разработчиков, так как опыт строительства часов можно будет перенять в создании других объектов.

По данным, механизм часов будет иметь высоту в более чем 150 метров. В действие его будут приводить ночные и дневные температурные циклы. Синхронизация времени будет проводиться ежедневно, в полдень. Основатель Amazon планирует, что часы смогут проработать 10 000 лет и для этого человеку не понадобиться вмешиваться в сам механизм.

По информации, строительство часов будет стоит порядка 42 миллионов долларов. Средства на воплощение идеи будет выделять фонд Long Now. Пользователи уже отметили проект как весьма интересный, так как масштаб работ над таким механизм не может не впечатлить.