На днях пройдет открытое тестирование постапокалиптической игры Darwin Project

На днях в открытом режиме пройдет тестирование игры для Xbox One и ПК Darwin Project. Об этом сообщили на официальном портале Scavengers Studio. Презентация игры состоялась в прошлом году на пресс-конференции Microsoft, она построена на картинах в стиле постапокалипсис.

Стало известно, что компания Scavengers Studio готовится к бета-тестированию игры Darwin Project, которая подойдет для приставки Xbox One, а также для персональных компьютеров. Геймеры ожидают это событие уже на днях. Известно, что это будет очередная игра в стиле постапокалипсис, однако она будет отличаться от аналогов необычным сюжетом. Так, она расскажет историю о том, как в Канаде выжившие после апокалипсиса люди будут привыкать к новым условиям. Игрок сможет почувствовать себя в этой атмосфере, а также приготовиться к тому, что вскоре на Землю придет Ледниковый период. Когда он наступит, игроку придется выживать в сложившихся условиях.

Тестирование в открытом режиме для Darwin Project будет проходить не в первый раз. Предыдущее проходило в январе, в нем приняли участие больше чем восемьдесят тысяч геймеров. Следующее же назначено на 23 февраля и будет проходит в период до 26.