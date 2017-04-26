Против Google подали в суд и требуют 200 млн долларов за нарушение авторского права

В адрес корпорации Google поступил иск. В суд подала компания, которая считает, что Google нарушила ее авторские права. Теперь она требует возмещения ущерба и примет ее, если корпорация выплатит ей сумму в 200 миллионов долларов.

Стало известно о крупном скандале, одной из сторон в котором выступает известная корпорация-гигант Google. Так, конфликт произошел на почве того, что компания-оппонент Edible Arrangements, управление которой также базируется в Соединенных Штатах, посчитала, что Google нарушила ее права. В аргументацию этого она привела пример. Согласно иску, который она подала в суд, дословно перевод ее названия звучит как «что-нибудь съестное». Если «вбить» эти слова в поисковую строку, то по результатам выбивает множество ссылок, которые ведут не только на сайт оппонент Edible Arrangements, но также на сайты конкурентов с подобным названием.

Тем не менее, как считают эксперты, компания, которая подала в суд, вряд ли сможет выиграть дело. Некоторое время назад похожее уже рассматривалось в суде и было связано с именем компании Rosetta Stone Ltd. Тогда она не смогла доказать свою правоту, хотя стороны все же пришли к компромису.