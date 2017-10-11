Apple запатентовала устройство, которое улучшит сон пользователя

Корпорация Apple приобрела патент на устройство, которое сможет улучшить качество сна его пользователя. Оно будет собирать информацию о работе организма и фазах сна, а после составлять личные рекомендации.

Стало известно о новом устройстве, за разработку которого корпорация Apple возьмется в недалеком будущем. Патент на него уже приобретен компанией. Также в сети появились чертежи, которые наглядно показывают, каким будет принцип работы устройства. Оно будет обладать множеством сенсоров, которые будут следить, какие сигналы подает организм, и на этом фоне определять лучшее время, когда его владелец должен лечь спать. Если он будет прислушиваться к этим советам, то его состояние здоровья заметно улучшится, а сон станет крепче, обещает разработчик.

Устройство, патент на которое приобрела Apple, будет особенно полезно тем, кто не находит времени, чтобы проконсультироваться с врачом по поводу своей бессонницы. Так, без вмешательства медиков оно сможет помочь пользователю.