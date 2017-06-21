Легендарное приложение для Android и iOS прекратит свою работу

Компания Nuanse, разработчики которой создали популярную альтернативную клавиатуру Swype, сообщили о прекращении работ над обновлениями и поддержкой данной программы. Приложение могут изъять из App Store.

Как стало известно, компания-разработчик клавиатуры Swype больше не будет выпускать обновления для данного приложения. Помимо этого, программа лишится поддержки. Из порталов в Сети также известно, что из App Store изымут сервис и все пользователи лишатся уже полюбившегося варианта для клавиатуры.

Пока не известно, лишатся ли программы пользователи на Android. Сообщается лишь о том, что во всех новых гаджетах клавиатуры Swype уже не будет. Компания решила начать работу над освоением и дальнейшим применением AI-решений для бизнеса.

Клавиатура Swype была приобретена компанией Nuanse в 2011 году, за 100 миллионов долларов. Тогда данное приложение было одним из самых популярных. Компания вносила свою клавиатуру и в гаджеты, выпускаемые на личном производстве. На тот момент сервис был весьма популярен, так как еще мало приложений могли распознавать жесты.