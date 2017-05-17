Samsung выпустила SSD-накопитель с рекордным объёмом 30,72 ТБ

Samsung Electronics запустила продажи жесткий SAS SSD-накопитель PM1643, обладающий рекордным объёмом памяти в 30,72 ТБ. Об этом пишет издание ZD Net.

Новинка способна вместить в себя порядка 5700 полнометражных фильмов в качестве Full HD. Помимо ёмкости, твердотельное накопительное устройство обладает повышенной производительность. Интерфейс SAS 12Gb/s позволяет достигать показателей скорости в 2100 МБ/с во время чтения данных и 1700 МБ/с - при записи.

Производители уведомляют, что PM1643 предназначен для корпоративных потребителей и пригодится центрам хранения информации нового поколения. В его составе содержатся девять основных контроллеров и несколько подконтроллеров, которые применялись в ранних версиях SSD. Разработанная Samsung система программного обеспечения призвана защищать метаданные, удерживать память на высоком уровне и восстанавливать устройство после перепадов напряжения. В состав ПО входит также новый алгоритм коррекции ошибок, который ещё больше усилит уровень надежности. Разработчики утверждают, что для максимальной эффективности PM1643 стоит полностью перезаписывать ежедневно в течение пяти лет.