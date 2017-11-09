Пользователи сообщают о неполадках в работе Telegram

Пользователи сообщают о неполадках, которые возникли при работе с Telegram. Об этом они сообщают на специализированном ресурсе Downdetector.

Люди пишут, что мессенджер неадекватно реагирует на попытки отправить и получить электронные сообщения. Очень часто не удается даже войти в свой аккаунт. Подобные неполадки характерны как для браузерной версии Telegram, так и для приложений мобильных платформ.

Люди сообщают, что сбои функционала мессенджера происходят на территории Италии, Сербии, Великобритании, Австрии, а также других европейских стран. В России с этими проблемами нередко сталкиваются жители Москвы, Казани, Ростове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и в некоторых других регионах. Отдельные Telegram-каналы предполагают, что причиной стали хакерские атаки на приложения.