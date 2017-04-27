В Tinder назвали десятку самых привлекательных мужских имен в России

В сервисе для знакомств Tinder назвали десятку самых привлекательных мужских имен в России. Исследование распространила пресс-служба приложения.

По версии Tinder, чаще всего успеха среди женщин добиваются пользователи, которые представляются Дмитрием, Тимофеем, Богданом, Максимом или Ярославом. Свайпа вправо часто удостаиваются также мужчины под именами Андрей, Павел, Антон, Константин и Юрий. Среди потенциальных партнеров из США наиболее популярны Лукас, Райан и Мэттью, из Британии - Гарри, Джей и Томас, а среди из Франции - Томас, Николас и Максим.

Представители сервиса отмечают, что не только имена способствуют одобрению кандидатуры. Проведенные ранее опросы демонстрируют, что при выборе в Tinder большую роль играет количество информации о человеке в его персональном профиле. Особенно же на это обращает внимание женская половина пользователей. Кроме того, симпатию к мужчине на 14% усиливает улыбка на аватарке. Ещё 20% может прибавить взгляд в объектив.