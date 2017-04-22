Астрономы NASA показали вид на Землю из далекого космоса

Астрономы NASA показали фотографию с видом на Землю, сделанную из далекого космоса. Такую публикацию космическое агентство разместило на своем сайте.

Аппарат OSIRIS-REx запечатлел нашу планету, находясь на расстоянии 63,5 миллионов километров от неё. Снимок сделан благодаря оптическому оборудованию imager NavCam1. В пресс-службе отметили, что сразу же после съёмки OSIRIS-REx отправил файл на космическую станцию и улетел дальше на скорости 8,5 километров в секунду.

На столь большом расстоянии Земля кажется небольшим светлым объектом. Рядом с ней можно заметить елва различимую точку Луны. На заднем фоне видны пять небесных светил из созвездия Кита. Кроме того, в верхней части изображения расположились Плеяды, входящие в созвездие тельца, а в правом углу расположилась яркая звезда Хамаль из Овна.

OSIRIS-REx - это станция, которую в сентябре 206 года запустили для исследования астероида Бенна. Она доберется до своей цели в августе, в в 2023 году должна вернуться к создателям с образцами почвы.