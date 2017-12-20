Google научила нейросеть определять болезни сердца по глазам

Специалисты Google в сотрудничестве с компанией Verily научила свою нейросеть определять болезни сердца, сканируя сетчатку глаза. Об этом сообщает издание Verge.

Разработка способна изучать строение глаз пациента. На основе полученных данных она довольно точно узнает возраст человека, кровяное давление и зависимость от курения. На основе этих факторов машинный алгоритм прогнозирует вероятность сердечного приступа. Создатели утверждают, что их метод диагностики лучше, точнее и дешевле существующих медицинских аналогов. Кроме того, он не нуждается в заборе анализов крови.

Сотрудники Google и Verily в процессе обучения предоставляли нейросети медицинские сведения о 300 тысячах людей. В итоге им удалось составить модель, которая бы логически связывала эту информацию с обеспечивающей прогнозы метрикой. Ученые отмечают, что через человеческую сетчатку проходит множество кровеносных сосудов, состояние которых демонстрирует общее здоровье сердца.

В настоящее время система Google проанализировав их показатели способна предугадать недуги с точностью в 70%. Основанный на анализах состава крови метод SCORE угадывает 72% случаев, однако требует больше ресурсов. Изобретение Google имеет большие перспективы в медицине, однако пока нуждается в проведении дополнительных испытаний. Поэтому полноценная ИИ-диагностика станет доступна людям лишь через несколько десятков лет.