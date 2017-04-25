В Китае за свиньями следит искусственный интеллект с технологией ID

Компания Alibaba, базирующаяся в Китае, рассказал об одной из своих последних разработок, внедрение которой поможет следить за свиньями и существенно снизить количество смертности среди поголовья. Это искусственный интеллект, построенный на технологии ID.

Стало известно о новом методе, с помощью которого в Китае собираются следить за свиньями. Он придет на смену старому, который предполагал создание клейма у скотины в ушах. Она работает с помощью радиочастот и имеет достаточно высокий уровень надежности, однако фермерам тяжело уследить, чтобы все свиньи получили такую метку. Так происходит, потому что каждый день в поголовье рождается много поросят. Чтобы улучшить систему наблюдения за животными, теперь за ними будет следить искусственный интеллект.

В амбарах, где держат свиней, установят камеры, которые будут считать скот по их новым клеймам ID. Такой метод более эффективен, ведь в будущем с помощью этой технологии можно будет даже вести учет за здоровьем животных. Датчики будут реагировать на нездоровый крик свиней и поросят, анализируя их состояние и передавая данные фермерам. Это уменьшит количество смертей и поможет избежать инфекции в стаде.