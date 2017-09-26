Создатели Flight Simulator X добавили в игру вирус

Создатели видеоигры Flight Simulator X намеренно добавили вирус в новое дополнение. На это обратили внимание аналитики ресурса Motherboard.

Студия Flight Sim Labs внедрила в программу установки собственный троян, который именуется text.exe. В случае запуска установщика пиратской копии игры вредоносное приложение активируется и похищает все логины и пароли из популярного браузера Google Chrome. Эти данные направляются на сервера разработчиков.

Таким образом сотрудники Flight Sim Labs решили бороться с развивающимся цифровым пиратством. Благодаря своему вирусу-похитителю, они смогут узнавать об использовании нелицензионной версии Flight Simulator Add-On конкретным человеком.

Однако Эндрю Маббитт, основатель компании по обеспечению информационной защиты Fidus Information Security, считает подобный способ борьбы с пиратами слишком экстремальным. Он назвал интеграцию в продукт вредоносного ПО "абсолютным безумием".