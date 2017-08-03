Sony создает свою систему оперативного вызова такси

Японская корпорация Sony приступила к созданию своего сервиса для оперативного вызова такси. Об этом стало известно изданию Nikkei.

Согласно распространяемой информации, в основу новой системы будет заложен искусственный интеллект. Он будет прогнозировать повышение спроса на пассажироперевозки в отдельно взятых зонах. При расчетах разработка будет обращать внимание на историю предыдущих маршрутов, ограниченное движение транспортного потока, погоду и афиши массовых мероприятий в городах.

Американская система Uber, которая позволяет заказывать такси через интернет, в Японии не действует из-за местных законодательств. В стране запрещена доставка пассажиров за деньги без наличия государственной лицензии и особой категории водительских прав, которую получить достаточно непросто.