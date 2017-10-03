Космонавты будут получать еду на МКС в новой таре

СМИ сообщают о новых изменениях, которые предусмотрены в отношении тар для отправки еды космонавтам на МКС. Так, уже в конце 2018 года для этих целей будут использовать емкости из другого состава – алюминевой фольги, ламинированной полипропиленовой пленкой.

Стало известно о новых изменениях, которые затронут российских космонавтов на МКС. Так, уже разработка новой тары для еды уже закончена, и уже в конце 2018 года они регулярно станут получать пищу именно в ней. Известно, что до сих пор в этих целях использовали обычные алюминиевые банки. Преимущество же новой тары в том, что она имеет более легкий вес. Это выгодно, ведь в таком случае на космическую станцию за раз можно будет доставить больше еды, чем раньше.

Некоторые космонавты из России уже прокомментировали новость. Так, один из них, Александр Самокутяев, смотрит на нововведение с опаской. По его словам, важно то, будет ли это удобно для использования. Другими словами, не будет ли новая тара способствовать тому, что еда будет разлетаться по станции. Однако космонавты рады изменениям, если это не повредит их работе.