Samsung приобрела патент на дрон, которым можно управлять взглядом

Корпорация Samsung, базирующаяся в Южной Корее, приобрела патент на дрон, для управления которым потребуется всего лишь менять взгляд, а также двигать руками. Кроме того, устройство сможет реагировать на голос владельца, не путая его с чужим, передает агентство The Verge.

В социальной сети Twitter появилась новая информация о том, разработкой каких технологий сейчас занимается южнокорейская корпорация Samsung. Известно, что в данное время она работает над достаточно большим количеством технологий, и среди них есть необычный дрон. Его уникальность состоит в том, что для управления им потребуется всего лишь задействовать свою мимику, а также двигать руками. Кроме того, летающий аппарат сможет запомнить голос владельца и после реагировать на его команды. Согласно информации, которую предоставляет источник, у компании уже есть соответствующий патент на выпуск устройства.

Для того, чтобы дрон функционировал так, как задумано, его оснастят множеством современных технологий. Например, в него будут встроены гироскоп и акселерометр. Кроме того, устройство будет иметь дисплей. Во время движения дрон будет направлять его так, чтобы это было максимально удобно для владельца.