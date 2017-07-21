Власти США позволят Илону Маску бурить тоннель под Вашингтоном
Власти США приняли предварительное решение позволить Илону Маску бурить тоннель под Вашингтоном. Об этом сообщает столичное издание Washington Post.
Компания The Boring Company вскоре получит в своё распоряжение участок, расположенный на Нью-Йорк авеню. Предполагается, что представители учреждения начнут внедрять в городе проект по созданию подземной сети для транспорта Hyperloop. В 2017 году Ларри Логан, губернатор штата Мэриленд, заявил, что способствует The Boring Company в организации скоростного электротранспорта между Балтимором и Вашингтоном.
Такую концепцию Илон Маск вместе с экспертами NASA разработали ещё в 2012 году. В её основе лежит использование особых саней, которые будут перемещаться на магнитной левитации в условиях вакуума. Снижение силы трения с поверхностью позволит разгонять пассажирские составы до 1000 километров в час. Тогда предприниматель позволил заняться реализацией идеи нескольким стартап-группам. Однако прошлым летом он приступил к переговорам с чиновниками о возможности построить высокоскоростное соединение между Вашингтоном и Нью-Йорком.
Аналитики задаются вопросом, на какие средства The Boring Company будет существовать. К тому же, некоторые теоретики утверждают, что высокотехнологичные сани не способны решить проблему большого пассажиропотока и пробок, как мечтает Илон Маск.