Ученые научились в 5 раз быстрее заряжать литий-ионные батареи

Британские ученые нашли способ заряжать литий-ионные батареи до 5 раз быстрее. Об их достижениях уведомляет издание Eurekalert.

Сотрудники Уорикского университета разработали усовершенствованную технологию тестирования батарей. Она продемонстрировала, что изготовители существенно занижают стандарты производительности своей продукции. Выяснилось, что современные изделия способны выдержать гораздо более интенсивный процесс зарядки.

Исследователи рассказали, что в настоящий момент компании-производители существенно снижают эффективность аккумуляторов из соображений безопасности. Они опасаются вероятных взрывов и других неполадок. Однако с разработкой англичан появилась возможность лучше контролировать работу устройств и точнее измерять её. В основе метода лежат замеры температуры непосредственно в электродах. Определяя оптимальные условия, эксперты могут ощутимо ускорить процесс накопления заряда и достичь максимальной реализации потенциала.