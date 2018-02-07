Инженер запустил сайт для отслеживания Tesla Roadster в космосе

Инженер Бен Пирсон из США при поддержке NASA запустил работу сайта, который отслеживает запущенный в космос автомобиль Tesla Roadster. О его местоположении теперь можно узнавать на ресурсе Whereisroadster.com.

Компания SpaceX запустила Tesla Roadster в космическое путешествие после запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, состоявшемся в начале февраля. Личное транспортное средство главы предприятия Илона Маска снабдили водителем-манекеном в защитном скафандре.

Теперь, благодаря интернет-ресурсу Бена Пирсона, любопытный пользователь сможет узнать расстояние транспорта от Земли и Марса и скорость его полета относительно этих небесных тел. Кроме того, алгоритмы ведут подсчет того, насколько Tesla Roadster превысил заводскую гарантию пробега в 36 тысяч миль.

Изначально аппарат должен был направиться к Марсу, однако позднее его вывели на околосолнечную орбиту. Теперь самая высокая точка его траектории проходит рядом с марсианской, а нижняя - с земной. Объект также находится в реестре различных кораблей и спутников. Ранее "Версия" сообщала, что ученые подсчитали, когда Tesla Roadster максимально приблизится к Марсу.