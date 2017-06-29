Эксперты назвали десятку самых "прожорливых" приложений Android

Эксперты из компании Avast назвали десятку приложений на Android, которые потребляют больше всего энергии. Такую информацию опубликовала пресс-служба фирмы.

Группа аналитиков провела собственное исследование и выяснила, что сильнее всего заряд аккумулятора смартфонов расходуют программные продукты, выпущенные на рынок корпорацией Samsung. Именно она занимает места тройки лидеров рейтинга с продуктом Samsung AllShare, сервисом для обновлений Security Policy Updates и мессенджером ChatOn.

Вслед за разработками Samsung авторы ТОПа разместили Google Maps, WhatsApp и Facebook. Эти популярные приложения установлены на многие устройства, несмотря на "прожорливость". Специалисты отмечают, что многие продукты от Google могут разряжать телефоны, работая в фоновом режиме. После них список продолжают малоизвестные AppLock, WeChat, Microsoft Outlook и DU Battery Saver, которые разряжают батарею немногим слабее.