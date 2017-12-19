PowerUp выпустила бумажные самолёты, которые управляются со смартфона

Компания PowerUp выпустила на рынок бумажные самолёты, которыми можно управлять при помощи смартфона. Презентация разработки появилась на канале в Youtube.

Создатели разработали особую конструкцию бумажного корпуса и электронный модуль с пропеллером, который и позволяет регулировать направление полета посредством фирменного приложения. Базовая комплектация POWERUP DART состоит из двух шаблонов и, собственно, самого летного двигателя. В сочетании этот комплекс способен управляемо совершать различные маневры и проводить в воздухе довольно много времени.

Помимо прочего, разработчики предлагают оснастить летательный аппарат камерами для полета в виртуальной реальности и записи видео. За стандартный набор представители PowerUp просят 29 долларов. При желании, покупатели смогут за 37 долларов заказать расширенную версию с шасси и пятью листами бумажных заготовок. Авторы проекта собрали деньги на изготовление продукта при помощи сервиса Kickstarter. Люди пожертвовали им 1 809 667 долларов, что превысило изначальную сумму на 6713%.