Компания Ravean выпустила бюджетные перчатки с подогревом

Сотрудники компании Ravean выпустили на рынок бюджетные перчатки с технологией подогрева. Презентация продукта появилась на Youtube.

Предмет одежды способен греть руки от аккумулятора до 6,5 часов. Температуру можно регулировать, выбирая один из трех режимов - достаточно нажать кнопку на запястье. Внутри каждая перчатка оббита удерживающими тепло синтетическими волокнами, а снаружи покрыта козьей кожей с системой Hydro-Tex, которая обеспечивает защиту от воды и ветра. Особое покрытие на подушечках пальцев позволяет управлять сенсорными устройствами. Дизайн перчаток отлично подходит для занятий зимними видами спорта. Система регуляции позволяет пользователю подогнать их под свой персональный размер и надежно зафиксировать на руках.

Разработку Ravean можно приобрести за относительно невысокую цену в 169 долларов. В большинстве случаев подобная функция обходится покупателям примерно в 300 долларов. При этом желающие могут выбрать себе форму: собственно, перчатки или варежки. Стоит отметить, что средства на реализацию проекта Ravean получили благодаря краудфаундинговому сервису Kickstarter, через который и начали распространение изделий.