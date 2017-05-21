На серверах GTA:San Andreas продают мощное оружие для хакерских атак

Злоумышленники распространяют на серверах игры GTA:San Andreas мощное оружие для хакерских атак. Его удалось обнаружить экспертам из Radware.

Сотрудники компании выявили в сети крупный ботнет, который способен использовать уязвимости электронных устройств для DDoS-нападения. Исследователи утверждают, что группа именуемая San Calvicie маскирует его продажи под предоставлением доступа к игровым серверам. За самую дорогую версию "Ярость бога" распространители просят 20 долларов.

Специалисты считают, что обнаруженный ботнет примерно в два раза уступает по объёму самому масштабному - Mirai. Однако его потенциала хватает для потенциальной атаки на крупные организации. В Radware отмечают, что в новую систему уже входит множество устройств со всего мира.