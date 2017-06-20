В MIT научились заряжать смартфоны по воздуху

В MIT научились заряжать по воздуху смартфоны и прочие электронные устройства. Сообщение об успехах опубликовала пресс-служба института.

Сотрудники Массачусетского технологического придумали инновационный способ обеспечивать энергией аккумуляторы мобильных аппаратов. Они создали прототип прибора, который позволяет производить электричество при помощи процесса колебания температур при смене дня и ночи. Такая система позволяет получать возобновляемые энергетические ресурсы абсолютно бесплатно.

В настоящее время комплекс позволяет добывать порядка 1,3 милливатт электроэнергии. Такого количества недостаточно для поддержания работы современных телефонов, однако хватит для подзарядки маломощных датчиков. Изобретатели намерены продолжить работу над проектом. Согласно их предположениям, в ближайшем будущем они смогут добывать достаточно электричества, чтобы смартфоны перестали требовать подзарядки годами. Кроме того, беспроводной принцип позволит обеспечить энергией нуждающиеся регионы мира.