В Apple рассказали, чего ждать от нового iOS 12

Разработчики компании Apple приоткрыли завесу интриги и рассказали, что же будет в новой iOS 12. По словам экспертов, пользователи будут приятно удивлены новым обновлением, которое порадует их «работой над прошлыми ошибками».

Как стало известно, в новом обновлении ОС разработчики проведут масштабную «работу над ошибками». Специалисты устранят ряд багов, которые так раздражали пользователей.

Среди основных преимуществ новой iOS 12, является усовершенствованная работа голосового помощника Siri. Теперь данная функция будет верно преподносить нужную информацию. Помимо этого, разработчики изменят общий дизайн системы и улучшат функции в режиме портретной съемки.

Также пользователи смогут делать лучшие снимки ночью, специалисты внесли некие коррективы в работу системы, что поможет камере функционировать гораздо эффективнее.

Как оказалось, разработчики прислушались к отзывам своих пользователей и постарались учесть их пожелание в новом обновлении. Теперь юзеры ждут новой iOS 12, чтобы оценить работу специалистов и дать ей оценку.