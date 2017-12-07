Эксперты назвали главные причины популярности смартфонов Xiaomi

Смартфоны от китайской компании Xiaomi пользуются небывалым спросом и уже успели стать фаворитами у многих пользователей. Эксперты решили узнать, почему юзерам так нравятся гаджеты Xiaomi, для этого они опросили около 10 000 человек.

Как оказалось, любовь пользователей к смартфонам от Xiaomi имеет под собой весомые основания. Так, многие отметили качественную сборку, которая наблюдается не только в дорогих гаджетах, но и в смартфонах бюджетных линий.

По словам участников опроса, в смартфонах Xiaomi их привлекает то, что разработчики детально прорабатывают каждую деталь устройства. Респонденты отметили работу смартфонов без нареканий и редкие сбои в системах устройств.

Также важным аспектом, который привлек к гаджетам Xiaomi большое внимание пользователей, является прочность корпуса в смартфонах. По словам некоторых участников опроса, смартфона от китайского производителя выдержали падения с большой высоты и не сломались.

Так, в Xiaomi помимо качественной «начинки» пользователи ценят прочность, вариант бюджетных версий и продуманность во всех деталях гаджетов. Опрос проводился несколько дней, в нем участвовали около 10 000 человек. Как сообщили эксперты, такое количество респондентов обеспечивает итоговым данным высокую вероятность быть правдивыми.