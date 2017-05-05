В Сети опубликовали рендеры нового смартфона Huawei из линейки Honor

В Сети появились рендеры нового смартфона Huawei, который, предположительно, может пополнить ряды линейки Honor. Смартфон еще не был официально представлен, дата, когда это произойдет, не сообщается.

На опубликованных кадрах несложно заметить, что по своему внешнему виду новинка Huawei немного напоминает Honor 7X. На задней части корпуса расположилась двойная камера, предположительно, с оптическими блоками и вспышкой. Отмечается, что эти камеры могут получить 16 и 2 Мп соответственно.

Помимо этого, тыльная сторона смартфона оснащена и сканером отпечатка пальца, как и у большинства современных смартфонов. Судя по появившимся кадрам, новинка от Huawei имеет тонкие боковые рамки, потому ее можно отнести к практически безрамочным смартфонам.

Возможно, смартфон будет представлен в двух цветовых вариациях - серой и золотистой. В настоящий момент неизвестно, когда гаджет представят официально, может быть, это произойдет на выставке MWC 2018 в Барселоне.