Стало известно, чем энергетика будущего опасна для человека

Американские эксперты в сфере энергетики давно спорят о том, какими ресурсами нужно пользоваться человеку, чтобы его жизнь была проще, а цена за услугу меньше. Как оказалось, электропотребление ближайшего будущего таит в себе угрозы.





Для наглядности специалисты приводят компанию Dominion Energy. Дело в том, что солнечные электростанции на сегодняшний день являются дорогим удовольствием, которое в эпоху кризиса многим не по карману. Однако и обычные электростанции уже подводят человечество к глобальному потеплению и чуть ли не концу света, как об этом говорят сами энергетики.



Выход нашли компании, как упомянутая выше, которые действуют на государственном уровне. Они предлагают сделать дом «умным». Это подразумевает установку «умных» датчиков, счётчиков и выключателей на электроприборы. Когда, например, зимой датчик поймает сверхпотреление электричества обогревателем, выключатель отключит его от сети, чтобы не расходовать ресурсы. Похожая ситуация будет и с летним периодом. То есть компании обязуются решать за потребителей холодно ими или жарко, хотят они есть и нет и прочее. Кроме того, настолько «умный» дом – находка для шпиона. Узнать дома хозяин или нет или продать какую-ту информацию (а она доступна вся) будет очень просто. Поэтому эксперты считают, что сегодня нельзя устанавливать в дома такие приборы, поскольку лучше от них станет только экономике.