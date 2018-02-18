Google: Работать со скриншотами на Android станет удобнее

В следующей версии приложения Google для Android появится новый инструмент для скриншотов. Редактировать и отправлять снимки экрана станет гораздо удобнее.

В бета-версии приложения Google уже есть опция «редактировать и обмениваться скриншотами». При включении приложения пользователь видит скриншоты в режиме предварительного просмотра. Изменить скриншот и поделиться им с другими пользователями можно в несколько нажатий. В режиме редактора пользователь может выполнить два самых популярных действия со скриншотом: обрезать его или нарисовать на нём что-то. Чтобы сохранить снимок необходимо нажать на флажок внизу экрана. Для скриншотов в смартфоне создаётся отдельная папка.

Это обновление появится в версии 7.21 Google для Android, которая будет доступна в самое ближайшее время. Если пользователь хочет опробовать приложение раньше, он может установить бета-версию. Она уже доступна в Google Play,