Смартфон Zenfone 5 от ASUS назвали "двойником" iPhone X

В Сети опубликовали снимки нового смартфона Zenfone 5 от ASUS. Разработку компании уже признали "двойником" iPhone X.

Как стало известно, корпорация ASUS планирует представить свой новый смартфон Zenfone 5 на мероприятии MWC 2018 в Барселоне, однако фотографии гаджета уже заполонили Сеть. Если сравнивать Zenfone 5 и iPhone X, то можно заметить между ними некоторое сходство, однако полной копией продукции Apple новинку от ASUS назвать нельзя.

Точные технические характеристики новинки до сих пор покрыты тайной. Пока только известно, что работа гаджета налажена на базе процессора Qualcomm, а соотношение сторон его экрана составит 18:9. Также некоторые источники пишут о том, что смартфон получит операционную систему Android 8.0 Oreo и будет обладать 4/6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти.