В Японии женщина придумала необычный способ защиты детей от видеоигр

Жительница Японии решила оградить своего ребенка от видеоигр и чрезмерного использования смартфона, результат она показала в своем Twitter. В вилку консоли и зарядного устройства смартфона находчивая мать вставила замок, а ключ спрятала у себя.

Японка решила простым и доступным методом оградить своего ребенка от игр на консоли и смартфоне. Теперь ее чадо сможет играть лишь в те часы, которые она установила. Решение было крайне простым, что удивило пользователей.

Женщина продела в вилку от блока питания консоли замок. Ключ находчивая мать оставила у себя, а ребенок без разрешения матери играть не сможет. Помимо этого, такой же замок она вставила в вилку от зарядного устройства для смартфона.

Пользователи оценили метод, назвав его эффективным и простым. Для контроля за досугом своего ребенка мать не тратила массу средств и не прибегала к жестким методам. Однако, некоторые пользователи нашли и этот метод жестоким. Однако, число юзеров, оценивших решение находчивой матери, преобладает.