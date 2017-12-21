В честь 23 февраля Xiaomi запускает акцию и обрушивает цены на смартфоны

Официальный магазин Xiaomi в России в очередной раз решил потешить своих покупателей приятной акцией. В связи с наступающим праздником Дня Защитника Отечества, Xiaomi обрушивает цены на целый ряд своих смартфонов.

Стало известно, с 15 февраля и по 26 февраля в официальном магазине Xiaomi действует акция, приуроченная к празднованию Дня Защитника Отечества. Теперь женщинам можно будет порадовать своих любимых мужчин новыми смартфонами. Отмечается, что смартфоны от Xiaomi можно приобрести с привлекательной скидкой, размер которой варьируется в зависимости от стоимости устройства.

Среди смартфонов, за которые можно получить скидку по акции, находятся такие гаджеты, как Redmi 4X, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Mi A1, Mi MIX 2 и другие. Помимо всего прочего, по акции можно приобрести фитнес-браслет Mi Band 2, спорт-часы AmazFit Pace, наушники Mi Piston Basic и другие товары.

Чтобы приобрести товар по акции, покупателю потребуется зарегистрироваться на официальном сайте Xiaomi. Отмечается, что если товар приобретается в рамках акции к 23 февраля, на него не действуют другие специальные предложения.