Samsung Galaxy S10 будет поддерживать интернет 5G

Эксперты заявляют, что южнокорейский смартфон Samsung Galaxy S10 станет первым флагманом с поддержкой 5G. До выхода модели меньше года.

До выхода Samsung Galaxy S9 остаётся неделя, а умы экспертов и поклонников южнокорейского бренда заняты следующей моделью. По их мнению, Samsung Galaxy S10 станет революционной моделью: в нём будет поддержка 5G. Такая информация появилась в сети среди технологически продвинутых пользователей: обычно им удаётся весьма точно предсказать какими будут новые модели гаджетов. Предположение о 5G во флагмане Samsung появилось после новостей о сотрудничестве компании с Qualcomm.

В Samsung Galaxy S10 будут и другие новинки. Например, предполагают, что смартфон будет использовать инновационный процессор Snapdragon 855 и выйдет на новый уровень производительности. Предположения экспертов подтвердятся и опровергнутся в начале 2019 года.