«Первопроходец» новой игры в Steam получит один биткоин

Разработчики новой головоломки в Steam MonteCrypto: The Bitcoin Enigma предложили приз первому, кто полностью пройдет игру. За полное прохождение квеста геймер, которому удастся это сделать первым, получит один биткоин.

Как указали разработчики игры, головоломку не рекламирует криптовалюту. Новинка была выпущена для того, чтобы геймеры смогли посоревноваться в своих способностях за приз в один биткоин. В игре геймеры смогут оставить друг-другу некие подсказки, которые помогут следующим пользователям проходить головоломку.

MonteCrypto: The Bitcoin Enigma – игра, где пользователям нужно решить 24 головоломки. Первый, кому это удастся – получит крупный приз – один биткоин. В квесте пользователи должны будут разгадать пароль и виртуального кошелька. Игра будет доступна на Steam уже 20 февраля. Отмечается, что пользователи смогут оставлять еще и ложные подсказки, которыми они смогут «сбивать» с пути других игроков. Новая игра, как ее представили разработчики, является экспериментальной. Команда создателей предпочла остаться инкогнито и раскрыть свои личности лишь после того, как будет назван победитель головоломки.