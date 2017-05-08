В 2018 году в России появится магазин Google Store

Россия вошла в список 38 стран, где до конца 2018 года появится онлайн-магазин Google Store. Уже скоро российские пользователи смогут заказывать гаджеты Pixel и умные колонки от Google непосредственно в Google Store, а не через посредников.

Как стало известно на мероприятии Digital News Initiative, которое проходит в Амстердаме, компания Google расширит список пользователей, которым будет доступен онлайн-магазин.

Так, в новый список вошли 38 стран. Сервисы в этих странах появятся на 17 языках. Среди государств, помимо России, отмечены также Польша, Бельгия, Индия и другие. С новым расширением онлайн-магазин Google Store будет доступен уже в 54 регионах, 52 странах и на 25 языках.

Как отметили эксперты, многие пользователи из России оценят новое расширение от Google. Техника от данной компании пользуется спросом, но ее приходится приобретать через посредников. Теперь же, все фанаты гаджетов от Goggle смогут купить телефоны и умные колонки «напрямую» у компании. Для расширения сферы охвата онлайн-магазинов компания увеличила количество языков, применимых для интерфейса приложения. Также, Google будет внедрять все новые языки в свою технику.