Эксперты рассказали о 5 ошибках в Samsung Galaxy S9

Samsung готовится выпустить новый гаджет Galaxy S9, его появления ждут многие пользователи. Однако, эксперты выявили 5 ошибок, которые следовало бы исправить в новинке.

Многих экспертов не удовлетворили характеристики гаджета. Первое, что привлекло внимание критиков – изогнутый экран. По словам экспертов, такой экран с практически полным отсутствием боковых граней имеет массу неудобств. Среди них: блики от света, искажение цвета, неудобное использование гаджета в горизонтальной ориентации и прочее.

Второй аспект, который, по мнению экспертов, может испортить впечатление о новинке – отсутствие чувствительного к силе нажатия дисплея. По словам специалистов, в Galaxy S9 не стоит ожидать функции 3D-Touch. Исходя из того, каким вышел гаджет S8, пользователям вновь придется привыкать к «бесчувственному» экрану.

Также эксперты отметили возможность того, что в новом гаджете будет весьма неудобно осуществляться блокировка. По мнению многих, в версиях S8 и S9 пользователям придется прикладывать усилия, чтобы разблокировать гаджеты в неудобных условиях.

Четвертой особенностью, которая не удовлетворила экспертов, является ассистент Bixby. По мнению специалистов, попытка Samsung создать аналог Siri успехом не увенчалась. Пятой ошибкой, эксперты назвали весьма бесполезную функцию, которая делает в новом Samsung Galaxy S9 все кнопки и панель полностью прозрачными.