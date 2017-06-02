Эксперты сравнили производительность iPhone 6 и старого компьютера

Испытание iPhone 6, Harwell WITC, старейшего в мире работающего компьютера, и ещё нескольких популярных компьютеров ХХ века намечено на 17 февраля. Эксперты утверждают, что исход эксперимента может быть неожиданным.

17 февраля в Национальном музее Вычислительной техники в Великобритании состоится первая компьютерная Гран-при гонка. Семь компьютеров прошлых десятилетий учёные противопоставят iPhone 6 с голосовым набором. Каждая машина должна будет вычислить последовательность Фибоначчи: последовательность чисел, которая начинается с 0 и 1, а каждый следующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Победителем станет машина, которая выведет самое большое число в течение одной минуты.

У старых компьютеров есть преимущество, так как голосовой набор на iPhone 6 явно затормозит скорость вычислений. Эксперты предполагают, что у некоторых компьютеров есть шанс вырваться вперёд, например у BBC Micro — самого популярного компьютера 1980-х годов.