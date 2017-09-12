PUBG лишилась примерно 500 тысяч активных игроков

Популярная ММО PlayerUnknown’s Battlegrounds в период с января по февраль лишилась примерно 500 тысяч активных игроков. Об этом заявил Юджи Накамура, технический директор интернет-ресурса Bloomberg.

Аналитик обращает внимание на график ежедневной активности пользователей. После достижения пика в начале января кривая устремилась вниз, что демонстрирует потерю около полумиллиона геймеров. По данным Юджи Накамура, общее число проданных экземпляров достигло рекордных 30 миллионов.

Предполагается, что сокращение числа людей происходит из-за высокой концентрации читеров. Только в первые дни февраля разработчикам из компании Bluehole удалось забанить более 1 миллиона игровых мошенников, использующих читы. Однако Юджи Накамура утверждает, что этот показатель все ещё достаточно низок.

В сентябре PUBG установил рекорд по числу одновременного онлайна. Своим достижением игра обогнала самую популярную до того момента MOBA Dota 2.