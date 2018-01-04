На Intel подано 32 судебных иска из-за низкой производительности процессоров

По состоянию на 15 февраля 2018 года против компании Intel было подано минимум 32 судебных иска. Причиной в основном является взыскание компенсации за предоставление ложных сведений о работоспособности процессоров.

Около 30 клиентов Intel подали групповые иски против компании. Они акцентировали внимание на том, что большинство сведений в описании к параметрам являются ложными. Так, некоторые эксперты провели ряд исследований производительности и определили, что лишь половина указанных разработчиками данных является правдой. Некоторые пользователи отказывались от процессоров MediaTek и Snapdragon в пользу Intel, но в результате их ожидания о высокой производительности и автономности были напрасными.

По данным аналитиков, на 18% отличались характеристики от указанных разработчиками. Из-за ввода в заблуждение было подано в суд порядка 32 исков. Первое рассмотрение дела состоится 20 февраля. Стоит отметить, что таковых случаев на практике очень много. В основном подобные жалобы подавались в адрес Apple или же Samsung, являющихся гигантами в отрасли производства смартфонов.