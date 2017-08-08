Во «ВКонтакте» ввели возможность жаловаться на «мошенничество»

В социальной сети «ВКонтакте» ввели возможность жаловаться на страницу пользователя по пункту «Мошенничество». Эта строчка добавилась в перечислении причин, почему аккаунт должен быть заблокирован.

Пользователи «ВКонтакте» встретили такое обновление с воодушевлением. По мнению многих, это давно было пора ввести. Некоторые предположили, что именно по причине такого обновления «ВКонтакте» некоторое время 16 февраля не работал, как сообщает «Версия.Инфо».

Как именно администрация социальной сети будет проверять, следует ли замораживать страницу за жалобу на «мошенничество», не уточняется. Некоторые пользователи также предложили ввести отдельный пункт, который не дал бы воровать чужое творчество.