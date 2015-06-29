Сбой во "ВКонтакте" произошел из-за перебоя в работе дата-центра в Петербурге

Стало известно, что сбой в социальной сети "ВКонтакте" случился из-за перебоя в работе дата-центра Xelent на севере Санкт-Петербурга. В настоящий момент пользователи свободно могут пользоваться любимой соцсетью, доступ уже восстановили.

Как сообщил глава филиала Xelent, произошли короткие перебои, которые длились около секунды, а 10% дата-центра на это отреагировало. Он также отметил, что специалистам удалось устранить проблему, "ВКонтакте" снова работает, однако его работа еще не совсем полноценна.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в соцсети "ВКонтакте" произошла неизвестная ошибка и в результате этого сбоя пользователи не смогли зайти на свои страницы. Через несколько минут после сбоя ошибка, которую выдавало пользователям, изменила свой вид, и все разделы соцсети оказались недоступны.