Новая функция WhatsApp позволяет читать удаленные сообщения

Пользователи обнаружили в WhatsApp довольно необычную функцию. Как оказалось, мессенджер дает возможность читать удаленные сообщения.

Как стало известно пользователям, в WhatsApp существует функция чтения сообщения в том случае, если отправитель решит удалить его, чтобы оно не отображалось в общей переписке. Теперь собеседникам не удастся утаить друг от друга ранее написанные сообщения. Оказалось, что старая переписка может быть сохранена благодаря цитированию или ответу на сообщение.

По словам пользователей, удаленное сообщение может сохраниться как в группе, так и при частной переписке.

Напомним, что ранее WhatsApp выпустил новое обновление, согласно которому человек может удалить сообщение, если отправил его по ошибке или же просто не хочет, чтобы оно сохранилось в чате. Тогда отмечалось, что сообщение можно удалить только в течение 7 минут после отправки.

Стоит отметить, что в WhatsApp пока не прокомментировали открытие пользователей, а также неизвестно, сколько времени будет храниться сообщение, сохраненные при помощи цитирования или ответа на него.