«ВКонтакте» снова не работает

16 февраля приблизительно в 15:50 в крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» случился очередной сбой.

Браузер при попытке зайти в социальную сеть выдаёт неизвестную ошибку, сервер недоступен. Пользователям рекомендуется зайти позже. С чем связаны трудности в настоящее время неизвестно. Комментариев от разработчиков пока не поступало.

По состоянию на 16:02 ошибка изменила вид: все разделы социальной сети недоступны. В других соцсетях набирает популярность хэштег #вкживи.