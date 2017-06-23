Эксперт: Android и iOS стали почти одинаковы

По мнению американского обозревателя новшеств в области технологий Расселла Холли, операционные системы Android и iOS в настоящее время почти одинаковы. Эксперт подчеркнул, то так вышло из-за постоянного желания перенять интересные опции друг у друга в течение не одного года, как сообщает VistaNews.

Специалист отмечает, что ранее была существенная разница, однако она почти пропала. В качестве примера Расселл Холли рассмотрел операционные системы на последних релизах от Google и Apple – iPhone X и Pixel 2. Эксперт подчеркнул, что если не смотреть на внешние различия, пользоваться телефонами можно совершенно одинаково. Отличия только в интерфейсе приложений.

Однако специалист также подчёркивает, что несколько фирменных «удобств» всё же остались. При этом они являются не чем-то очень полезным и нужным, а только чтобы осталась какая-то «изюминка». Холли заявил, что Android смотрится более выгодно в будущем из-за права выбора для пользователя. Корпорация Apple, в свою очередь, продолжает постепенно терять свои позиции, и многие эксперты подчёркивают, что компания на плаву пока исключительно из-за хорошей репутации, полученной в прошлом.