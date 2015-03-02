В Microsoft создали виртуальную реальность для незрячих людей

Специалисты Microsoft создали систему виртуальной реальности для незрячих людей. Извещение об этом появилось на сайте корпорации.

Возглавляемая Майком Синклером команда инженеров разработала особые алгоритмы, которые позволяют слепым ощущать виртуальные объекты через звуковые сигналы и вибрацию. Связь с электронным миром осуществляется через трость особой конструкции. Её выполнили в виде длинного закрепляемого на специальном поясе стержня и короткой тросточки, которую нужно держать в руках. Комплекс дополняет вибромотор и сенсор, фиксирующий местоположение трости в трехмерном пространстве относительно VR-шлема от HTC. При столкновении с предметами в виртуальной среде интегрированный тормоз блокирует движение трости в том направлении.

Человек может перемещаться по специально оборудованной комнате, изучая её тросточкой. Механизмы имитируют реальные удары о предметы и посылают носителю соответствующие сигналы, создающие эффект присутствия. Более того, система отличает поверхности из разных материалов при помощи изменения тактильного отклика. Совсем скоро радости возможности VR-среды станут доступны даже пользователям с ограниченными возможностями зрения.